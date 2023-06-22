В Киеве после взрыва загорелся многоэтажный дом, два человека пострадали

Фото: Агентство ''Москва''/"Мобильный репортер"

В левобережной части Киева произошел пожар в многоэтажном доме. Об этом пишут местные издания, ссылаясь на экстренные службы.

Уточняется, что инцидент произошел в одном из жилых домов на улице Андрея Малышко. Предварительно, причиной возгорания стал взрыв газа. На месте работают пожарные.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале, в результате случившегося пострадали два человека, их госпитализировали.

Ранее взрыв баллона со сжиженным газом произошел в одном из ресторанов в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая. По информации местных СМИ, 31 человек погиб.

До этого взрыв произошел в здании Американской академии Парижа на улице Сен-Жак. Согласно последним данным, число пострадавших в результате этого инцидента увеличилось до 37 человек.