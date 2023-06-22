07:11Происшествия
В Киеве после взрыва загорелся многоэтажный дом, два человека пострадали
Фото: Агентство ''Москва''/"Мобильный репортер"
В левобережной части Киева произошел пожар в многоэтажном доме. Об этом пишут местные издания, ссылаясь на экстренные службы.
Уточняется, что инцидент произошел в одном из жилых домов на улице Андрея Малышко. Предварительно, причиной возгорания стал взрыв газа. На месте работают пожарные.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале, в результате случившегося пострадали два человека, их госпитализировали.
Ранее взрыв баллона со сжиженным газом произошел в одном из ресторанов в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая. По информации местных СМИ, 31 человек погиб.
До этого взрыв произошел в здании Американской академии Парижа на улице Сен-Жак. Согласно последним данным, число пострадавших в результате этого инцидента увеличилось до 37 человек.
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