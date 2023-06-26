СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях Украины

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Несколько взрывов прогремело в ряде областей Украины. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на местные издания.

Так, звуки взрывов были слышны в Киевской, Полтавской и Черкасской областях страны. Какие-либо подробности случившегося пока не приводятся.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.

В ночь на 25 июня СМИ сообщили о взрыве, который произошел в подконтрольном Украине городе Запорожье.

До этого сообщалось о серии взрывов в Киеве и Харькове, а также в Днепропетровской, Черкасской, Винницкой и Полтавской областях Украины.