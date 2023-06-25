02:55Политика
В Запорожье прозвучал взрыв – СМИ
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Взрыв произошел в подконтрольном Украине городе Запорожье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские издания.
Какие-либо подробности случившегося не приводятся, украинские власти также пока не комментировали ситуацию.
На момент публикации воздушная тревога объявлена на подконтрольной Украине части Запорожской области.
В ночь на 24 июня СМИ сообщали о том, что несколько взрывов прогремело в Киеве и Харькове, а также в Днепропетровской, Черкасской, Винницкой и Полтавской областях Украины.
Тогда сирены воздушной тревоги звучали во всех регионах страны.
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