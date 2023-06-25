В Запорожье прозвучал взрыв – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Взрыв произошел в подконтрольном Украине городе Запорожье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Какие-либо подробности случившегося не приводятся, украинские власти также пока не комментировали ситуацию.

На момент публикации воздушная тревога объявлена на подконтрольной Украине части Запорожской области.

В ночь на 24 июня СМИ сообщали о том, что несколько взрывов прогремело в Киеве и Харькове, а также в Днепропетровской, Черкасской, Винницкой и Полтавской областях Украины.

Тогда сирены воздушной тревоги звучали во всех регионах страны.