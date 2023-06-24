СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов прогремело в Киеве и Харькове. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

Помимо этого, о звуках взрывов также сообщают в Днепропетровской, Черкасской, Винницкой и Полтавской областях страны.

На момент публикации воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

Сирены воздушной тревоги звучат на Украине с вечера пятницы, 23 июня. Предупреждение также распространяется и на контролируемые украинскими силами районы ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

До этого воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины в ночь на 23 июня.