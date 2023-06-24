Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 24 и 25 июня

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03:29

Политика

СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов прогремело в Киеве и Харькове. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

Помимо этого, о звуках взрывов также сообщают в Днепропетровской, Черкасской, Винницкой и Полтавской областях страны.

На момент публикации воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

Сирены воздушной тревоги звучат на Украине с вечера пятницы, 23 июня. Предупреждение также распространяется и на контролируемые украинскими силами районы ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

До этого воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины в ночь на 23 июня.

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