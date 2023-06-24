03:29Политика
СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Несколько взрывов прогремело в Киеве и Харькове. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские издания.
Помимо этого, о звуках взрывов также сообщают в Днепропетровской, Черкасской, Винницкой и Полтавской областях страны.
На момент публикации воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
Сирены воздушной тревоги звучат на Украине с вечера пятницы, 23 июня. Предупреждение также распространяется и на контролируемые украинскими силами районы ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
До этого воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины в ночь на 23 июня.
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