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Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальный ресурс по оповещению населения.

Отмечается, что предупреждение распространяется и на контролируемые украинскими силами районы ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сирены воздушной тревоги звучали на Украине в ночь на 23 июня. Тревога была объявлена во всех регионах страны.

Ранее, по информации СМИ, несколько взрывов произошло в Харькове, а также в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. Тогда воздушная тревога была объявлена в десяти регионах страны.