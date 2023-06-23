Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

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Во всех регионах Украины звучат сирены воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные официального портала по оповещению населения.

Вместе с тем сообщения о каких-либо взрывах или разрушениях инфраструктуры на территории страны пока не поступают.

В ночь на 22 июня несколько взрывов произошло в Харькове, а также в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. Тогда воздушная тревога была объявлена в десяти регионах страны.

До этого украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Черкасской областях страны.