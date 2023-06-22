Фото: телеграм-канал "Администрация города Мелитополя"

Взрывы прогремели в Мелитополе, там сработала система противовоздушной обороны. Об этом информирует телеграм-канал администрации города.

"В Мелитополе прозвучали звуки взрывов. Сработала система ПВО. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

Утром 22 июня председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил в своем телеграм-канале, что в городе произошла серия взрывов. По его словам, система ПВО сработала успешно.

В ночь на 22 июня несколько взрывов произошло в ряде украинских регионов. СМИ писали, что их слышали в Харькове, а также в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях государства. Подробности инцидента не приводились.