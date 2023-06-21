Дроны-камикадзе, которыми ВСУ ударили по Новой Каховке, несли польские снаряды – СК

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Дроны-камикадзе, которыми Вооруженные силы Украины нанесли удар по коммунальному предприятию Новой Каховки, предположительно, несли польские снаряды, сообщил представитель военного следственного управления Следственного комитета России по объединенной группировке войск.

По его словам, обстрел произвели с помощью сброса боеприпасов от ручного противотанкового гранатомета польского производства. В результате пострадали не менее пяти мирных граждан. Один из них скончался в больнице.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск "Восток" подполковник Олег Чехов рассказал, что ВСУ, пытавшиеся наступать на южнодонецком направлении, потеряли больше половины личного состава. По его словам, подразделения ВС РФ сорвали две атаки украинской армии в районе Новодонецкого.

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