06:56Политика
Российские военные подорвали опорный пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе – Минобороны РФ
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Военнослужащие инженерно-саперного подразделения уничтожили опорный пункт ВСУ, дистанционно подорвав трофейный БТР. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости.
"Примерно в 300 метрах от противника механик-водитель поставил машину на ручной газ, направил ее в его в сторону, и выпрыгнул... убыл в тыл. Я остался наблюдать, и после того, как машина приблизилась непосредственно к позициям противника, с помощью радиоуправления произвел подрыв", – рассказал командир инженерного взвода.
По его словам, трофейный БТР Украины они начинили большим количеством взрывчатых веществ. Среди них – 3,5 тонны тротила и 5 авиабомб ФАБ-100.
Командир заявил, что согласно данным радиоперехвата, противник понес серьезные потери.
Ранее сообщалось, что расчет тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" остановил наступление ВСУ в Волновахском районе ДНР. Экипаж системы под непрерывным огнем противника сумел обратить в бегство наступающие силы ВСУ.
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