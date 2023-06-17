Российские военные подорвали опорный пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе – Минобороны РФ

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Военнослужащие инженерно-саперного подразделения уничтожили опорный пункт ВСУ, дистанционно подорвав трофейный БТР. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости.

"Примерно в 300 метрах от противника механик-водитель поставил машину на ручной газ, направил ее в его в сторону, и выпрыгнул... убыл в тыл. Я остался наблюдать, и после того, как машина приблизилась непосредственно к позициям противника, с помощью радиоуправления произвел подрыв", – рассказал командир инженерного взвода.

По его словам, трофейный БТР Украины они начинили большим количеством взрывчатых веществ. Среди них – 3,5 тонны тротила и 5 авиабомб ФАБ-100.

Командир заявил, что согласно данным радиоперехвата, противник понес серьезные потери.

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