Один "Солнцепек" остановил наступление Украины в районе Новодонецкого – МО РФ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Расчет тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" остановил наступление ВСУ в Волновахском районе ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

"Наводчик-оператор тяжелой огнеметной системы ТОС-1 "Солнцепек" сержант Виктор Петрунин в районе населенного пункта Новодонецкое под непрерывным огнем противника в составе экипажа наносил огневое поражение по наступающим силам ВСУ", – приводит его слова РИА Новости.

Экипаж системы проявил мужество и, благодаря слаженным действиям, уничтожил несколько десятков националистов и две бронемашины ВСУ, подчеркнул Чехов.

Понеся потери, украинские силы были вынуждены отступить, позиции России были удержаны, резюмировал начальник пресс-центра группировки.

Ранее представители стран Запада признали, что наступление украинских сил идет крайне тяжело. По словам высокопоставленных чиновников, ВСУ приходится наступать на укрепленные линии обороны, которые российские военные готовили месяцами и каждая попытка атаки дорого им обходится.

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