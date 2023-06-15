Западные чиновники признают, что наступление ВСУ идет крайне тяжело – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Представители стран Запада признали, что наступление украинских сил идет крайне тяжело. Об этом со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников сообщает BBC.

"Российские войска в целом хорошо держат оборону на тщательно подготовленных позициях и отступают между тактическими линиями. Использование подхода маневренной обороны создает проблемы для украинцев и дорого обходится наступающим силам", – заявил один из чиновников.

По его словам, наступление ВСУ идет медленно. Он также отметил, что украинским силам приходится наступать на укрепленные линии обороны, которые российские военные готовили месяцами.

Кроме того, в ходе брифинга для журналистов подчеркивалось, что в происходящем "нет ничего неожиданного", так как наступление ВСУ с самого начала рассматривалось как рискованная и сложная операция.

Ранее генсек НАТО Столтенберг также назвал потери западной техники на Украине ожидаемыми. Он заявил, что в ходе наступления "конечно, будут потери", что касается и боевой техники НАТО.

ВСУ потеряли более 800 человек на запорожском и южнодонецком направлениях за сутки