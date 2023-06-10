Российские войска успешно отражают контрнаступление Украины – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ успешно отражают контрнаступление украинских войск. Об этом сообщает издание Politico.

В статье отмечается, что в Сети появляется множество фотографий с подбитыми танками Leopard и уничтоженными боевыми машинами пехоты Bradley, которые, предположительно, принимали участие в контрнаступлении.

В связи с этим авторы материала сделали заключение, что украинское продвижение уже встретило значительное сопротивление со стороны российских бойцов.

Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление началось, об этом говорит применение стратегических резервов. При этом президент РФ отметил, что все попытки контрнаступления, которые были предприняты Киевом, оказались провальными.

Ранее СМИ сообщали о том, что дальнейшая финансовая и военная помощь Киеву со стороны Вашингтона будет зависеть от результатов контрнаступления ВСУ.

Путин заявил о начале наступления ВСУ