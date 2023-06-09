Дальнейшая поддержка Украины со стороны США зависит от успехов контрнаступления – СМИ

Фото: depositphotos/erik3804

Дальнейшая финансовая и военная помощь Киеву со стороны Вашингтона будет зависеть от результатов контрнаступления ВСУ. Об этом пишет Politico, ссылаясь на высокопоставленных официальных лиц в администрации США.

Помимо этого, по их мнению, от успехов контрнаступления зависит и глобальная репутация американского президента Джо Байдена.

В случае же если Украина не оправдает ожиданий, поддержка может прекратиться, и это приведет к призывам о дипломатическом урегулировании конфликта.

По словам авторов материала, контрнаступление украинской армии имеет особое значение для властей США. К примеру, администрация Байдена опасается того, что любые ошибки ВСУ могут дать возможность республиканцам из конгресса свести на "нет" любые попытки увеличить расходы на оборону.

По информации СМИ, американские власти в пятницу, 9 июня, объявят об очередном пакете вооружений для Украины на сумму более двух миллиардов долларов.

Ранее Джо Байден, комментируя ситуацию с разрушением дамбы на Каховской ГЭС, заявил, что США собираются продолжать оказывать помощь Украине.

Госдеп назвал поставки F-16 Украине приоритетом для США