03:39Политика
США объявят о новом пакете вооружений для Украины на сумму в 2 млрд долларов 9 июня – СМИ
Фото: depositphotos/rabbit75_dep
Американские власти в пятницу, 9 июня, объявят об очередном пакете вооружений для Украины на сумму более 2 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации агентства, эти деньги пойдут на закупку пусковых установок и ракет Hawk, а также модернизированных ракет для ЗРК Patriot.
Уточняется, что речь идет о зенитных управляемых ракетах Patriot Advanced Capability-3 и ракетах улучшенного наведения GEM-T.
Ранее сообщалось, что сенат Швейцарии одобрил поправку, которая позволяет реэкспортировать оружие и боеприпасы страны на Украину.
До этого американский президент Джо Байден, комментируя ситуацию с разрушением дамбы на Каховской ГЭС, заявил, что США собираются продолжать оказывать помощь Украине.
Германия может пересмотреть вопрос предоставления западных самолетов Украине
Читайте также