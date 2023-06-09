США объявят о новом пакете вооружений для Украины на сумму в 2 млрд долларов 9 июня – СМИ

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Американские власти в пятницу, 9 июня, объявят об очередном пакете вооружений для Украины на сумму более 2 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, эти деньги пойдут на закупку пусковых установок и ракет Hawk, а также модернизированных ракет для ЗРК Patriot.

Уточняется, что речь идет о зенитных управляемых ракетах Patriot Advanced Capability-3 и ракетах улучшенного наведения GEM-T.

Ранее сообщалось, что сенат Швейцарии одобрил поправку, которая позволяет реэкспортировать оружие и боеприпасы страны на Украину.

До этого американский президент Джо Байден, комментируя ситуацию с разрушением дамбы на Каховской ГЭС, заявил, что США собираются продолжать оказывать помощь Украине.

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