Сенат Швейцарии одобрил поправку о допуске реэкспорта оружия на Украину

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Сенат Швейцарии одобрил поправку, которая позволяет реэкспортировать оружие и боеприпасы страны на Украину. Об этом сообщается на сайте парламента.

"Странам, покупающим швейцарскую военную технику, должно быть разрешено на определенных условиях реэкспортировать ее в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты", – говорится в сообщении.

За поправку проголосовали 22 члена верхней палаты парламента Швейцарии, против – 17. Еще четыре депутата воздержались от голосования.

Согласно документу, передавать швейцарскую военную технику третьи страны смогут, если государство, куда поставляются вооружения, пользуется "своим правом на самооборону в соответствии с международным правом".

Страны-покупатели по-прежнему будут должны подписывать декларацию, запрещающую реэкспорт. Однако его срок сократят до пяти лет.

"Новое положение будет иметь обратную силу", – говорится в сообщении.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса нарастить объем производства вооружений для своевременной помощи Украине. Помимо этого, генсек отметил важность поставок Украине новых средств вооружения и техники, в том числе танков, ПВО, самолетов, а также запчастей.



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