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Норвегия предоставит Украине пятилетнюю программу военной помощи имени Нансена, сообщила глава МИД страны Анникен Хюитфельт, которую цитирует ТАСС.

По ее словам, объем помощи составит около семи миллиардов евро.

Ранее сообщалось, что размер нового пакета военной помощи США Украине составит 375 миллионов долларов. В новый пакет войдут дополнительные артиллерийские снаряды, бронетехника и противотанковые средства.

Отмечается, что в новом пакете военной помощи нет новых вооружений, однако подчеркивается, что Киев особенно нуждается в оружии перед планируемым контрнаступлением.