Размер нового пакета военной помощи США Украине составит 375 млн долларов

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что размер нового пакета военной помощи Украине составит 375 миллионов долларов. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

Согласно документу, Киеву выделят 375 миллионов долларов. В том числе эти средства будут направлены на обучение украинских военных.

Ранее сообщалось, что в новый пакет военной помощи Украине на 375 миллионов долларов войдут дополнительные артиллерийские снаряды, бронетехника и противотанковые средства.

Отмечается, что в новом пакете военной помощи нет новых вооружений, однако подчеркивается, что Киев особенно нуждается в оружии перед планируемым контрнаступлением.

9 мая в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты предоставят Украине очередной пакет военной поддержки в размере 1,2 миллиарда долларов. В него войдут дополнительные средства ПВО и боеприпасы, оборудование, снаряды, услуги коммерческих спутниковых компаний и обучение Вооруженных сил Украины.

