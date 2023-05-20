Байден объявит о новом пакете военной помощи Киеву на 375 миллионов долларов – СМИ

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Президент США Джо Байден намерен объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на 375 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщает газета Politico.

"В пакет войдут дополнительные артиллерийские снаряды, бронетехника и противотанковые средства", – указано в сообщении.

В газете отмечают, что в новом пакете военной помощи нет каких-либо новых вооружений, однако подчеркивают, что Киев особенно нуждается в оружии перед планируемым контрнаступлением.

Предполагается, что Байден объявит о выделении помощи после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7 в Японии.

9 мая в Пентагоне сообщили, что США предоставят Украине очередной пакет военной поддержки в размере 1,2 миллиарда долларов. В него войдут дополнительные средства ПВО и боеприпасы, оборудование, снаряды, услуги коммерческих спутниковых компаний и обучение Вооруженных сил Украины.

