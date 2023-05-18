США считают следующие пять месяцев решающими для исхода конфликта на Украине – СМИ

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Американская сторона считает ближайшие пять месяцев решающими для исхода противостояния на Украине. Об этом информирует RT со ссылкой на издание Financial Times.

"Некоторые союзники... говорят, что Вашингтон считает следующие пять месяцев решающими для исхода конфликта", – говорится в сообщении.

В материале указано, что данный период может стать последним реальным шансом для украинской стороны поменять ситуацию.

9 мая Пентагон заявил, что Вашингтон предоставит Киеву очередной пакет военной поддержки в размере 1,2 миллиарда долларов. В него вошли дополнительные средства ПВО и боеприпасы, оборудование, снаряды, услуги коммерческих спутниковых компаний и обучение Вооруженных сил Украины.

При этом американский журналист Сеймур Херш сообщил, что группа стран Европы во главе с Польшей втайне попросила Владимира Зеленского остановить конфликт на Украине.