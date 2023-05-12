В МО РФ заявили, что ВСУ провели наступление на соледарском направлении

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Подразделения украинских войск провели наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения на тактическом соледарском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"Подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника", – отметили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать еще вчера, 11 мая, но Вооруженные силы РФ отразили ее.

В ходе отражения атаки удалось уничтожить более 540 военнослужащих ВСУ, 8 танков и 20 единиц другой бронетехники, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на малоильиновском направлении с целью повышения устойчивости обороны подразделения Южной группировки ВС РФ заняли рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища.

"Мужественно проявили себя, отражая атаки противника, военнослужащие 4-й и 200-й мотострелковых бригад, экипажи армейской авиации и другие подразделения ВС РФ", – сказали в министерстве.

Ранее в Минобороны РФ опровергли заявления о прорыве обороны на различных участках линии боевого соприкосновения.

В министерстве добавили, что штурмовые отряды продолжают освобождение западной части Артемовска при поддержке авиации и артиллерии. Также российские силы ведут активные действия по блокированию Авдеевки и овладению Марьинки.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ требуется некоторое время для подготовки к контрнаступлению. Украинские войска могут начать наступать и добиться успехов, но тогда потеряют много людей, подчеркнул он.



В Минобороны опровергли сообщения о прорывах линии обороны ВС РФ в зоне СВО