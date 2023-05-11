Сообщения от Киева о перехвате ракет РФ превышают число их реальных пусков – СМИ

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Сообщения от Киева якобы о перехвате российских ракет были направлены на оправдание перерасхода боевого комплекта западных ПВО и их больше, чем реальных пусков, заявил источник в Минобороны РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Число заявлений о перехвате ракет России в несколько раз превышает число их реальных пусков в 2–3 раза, отметил он.

"И, обращу внимание, не тех ракет, которые прилетают. Делают они это, чтобы оправдать перерасход боекомплекта западных комплексов ПВО, натягивая их эффективность", – пояснил источник.

Он добавил, что ЗРК Patriot не мог сбить российские ракеты, так как он не может перехватывать цели на большой скорости. Скорость полета ракеты "Кинжал" превышает предельные боевые режимы комплексов Patriot, подчеркнул источник.

Осуществляемый "Кинжалом" на конечном участке полета противоракетный маневр и почти что вертикальный заход на ту или иную цель исключает возможность перехвата.

"Вброс Киева о перехвате ракеты "Кинжал" является попыткой выдать желаемое за действительное", – резюмировал собеседник.

Ранее военный аналитик Джефф Ламер отмечал, что системы ПВО Patriot, которые США предоставили Украине, будут уязвимы для российских ударов. Главная проблема этих ПВО в их радарах, которые выдают местоположение.

Эксперт также отметил, что Patriot нельзя использовать в полной мере в отрыве от других систем ПВО, без которых ее покрытие будет лишь частичным.

11 мая Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Отмечалось, что Лондон получил заверения от Киева, что ракеты не будут использовать по целям в РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что поставки ракет потребуют от российской армии адекватного ответа. Он подчеркнул, что Кремль "весьма негативно" воспринимает поставки Лондона Киеву ракет.



В Минобороны РФ опровергли сообщение о сбитой ракете "Кинжале" в зоне СВО