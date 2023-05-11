Россия адекватно ответит на поставки Лондона Киеву ракет большой дальности – Песков

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Поставки Великобританией киевскому режиму ракет большой дальности потребуют адекватного ответа российской армии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Естественно, с военной точки зрения будут приниматься соответствующие решения на этом фоне", – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Кремль "весьма негативно" воспринимает поставки Лондона Киеву ракет большой дальности.

Ранее сообщалось, что Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. При этом Лондон получил заверения от Киева, что ракеты не будут использовать по целям в России.

Как отметил неназванный высокопоставленный американский чиновник, Storm Shadow "по-настоящему меняет правила игры" и дает Киеву возможности, о которых он просил с самого начала.

Украина может получить ракеты большой дальности от Великобритании – СМИ