Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow – СМИ

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Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

По данным издания, Лондон получил заверения от Киева, что ракеты не будут использовать по целям в России.

По словам высокопоставленного американского чиновника, такая ракета "по-настоящему меняет правила игры" и дает Киеву возможности, о которых он просил с самого начала.

Ранее Лондон заявил, что ищет поставщиков дальнобойных ракет для ВСУ. Заказ планируется оплатить из Международного фонда помощи Украине. При этом в Великобритании отказались передавать Украине вертолеты Apache.

В мае Совет Евросоюза окончательно утвердил выделение миллиарда евро из Европейского фонда мира на закупку артиллерийских снарядов для Украины.

Также стало известно, что страны НАТО поставили на Украину 1 550 бронемашин, 230 танков и обучили не менее 9 бронетанковых бригад.

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