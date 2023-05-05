Совет ЕС окончательно утвердил выделение миллиарда евро из фонда мира на снаряды Украине

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Совет Евросоюза окончательно утвердил выделение миллиарда евро из Европейского фонда мира на закупку артиллерийских снарядов для Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление органа.

"Помощь будет направлена на снабжение украинских вооруженных сил артиллерийскими снарядами калибра 155 миллиметров и, если на то будет запрос, ракетами, которые будут совместно закуплены странами ЕС у европейской военной промышленности", – указано в документе.

Ранее сообщалось, что выделение средств из Еврофонда мира на снаряды для Украины одобрили послы Евросоюза.

Также стало известно, что страны НАТО поставили на Украину 1 550 бронемашин, 230 танков и обучили не менее 9 бронетанковых бригад.

Между тем Лондон заявил, что ищет поставщиков дальнобойных ракет для ВСУ. Заказ планируется оплатить из Международного фонда помощи Украине. При этом в Великобритании отказались передавать Украине вертолеты Apache.

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