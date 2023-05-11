Рогов назвал спокойной обстановку на линии соприкосновения в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Обстановка на линии боевого соприкосновения в Запорожской области спокойная, начала контрнаступления Вооруженных сил Украины нет. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

"Информацию о начале полномасштабного наступления ВСУ на Запорожском фронте не могу подтвердить. Все наши ребята, стоящие на защите этих рубежей, с кем мне удалось оперативно связаться, также не подтверждают разошедшуюся по сети информацию", – подчеркнул он.

Кроме того, по словам главы Новой Каховки в Херсонской области Владимира Леонтьева, ситуация в городе также остается спокойная.

До этого Владимир Рогов заявил, что предполагаемое контрнаступление ВСУ в Запорожской области приведет к плохому финалу для украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин указал, что Владимир Зеленский лукавит, когда говорит, что контрнаступление пришлось отложить. В нем задействованы подготовленные силы, ВСУ ставят перед собой задачу "проломить артемовское направление", добавил он.

11 мая Зеленский заявил, что ВСУ требуется еще немного времени для подготовки к контрнаступлению. По его словам, ВСУ могут начать наступать и добиться успехов, но тогда потеряют много людей.

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