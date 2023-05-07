Министр обороны Украины заявил, что союзники Киева переоценивают контрнаступление ВСУ

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Глава Минобороны Украины Алексей Резников выразил беспокойство из-за слишком высоких ожиданий союзников от контрнаступления Киева. Об этом сообщает издание The New York Times.

"В странах, которые являются нашими партнерами, нашими друзьями, ожидание контрнаступления переоценено, я бы сказал, перегрето", – заявил Резников.

Он также отметил, что любое успешное действие Украины в конфликте с Россией является для него "новым шагом к победе". По мнению Резникова, будущее контрнаступление станет частью истории военного конфликта.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие дни. Он также заявил о проводящейся эвакуации жителей региона, отметив, что данное решение было принято из-за участившихся обстрелов со стороны украинских сил.

При этом основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин считает, что контрнаступление ВСУ уже началось. По его словам, украинские войска перейдут к еще более активным действиям в ближайшие дни.

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