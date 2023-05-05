17:06Регионы
Около 70 тыс человек намерены эвакуировать из населенных пунктов Запорожской области
Фото: ТАСС/Николай Тришин
Около 70 тысяч жителей планируют эвакуировать из населенных пунктов Запорожской области. Эвакуация будет проходить на добровольной основе. Об этом сообщил вице-премьер региона по экономике Андрей Козенко.
"Силами МЧС, нашего социального блока, министерства транспорта, всем силовым блоком организована работа по перемещению тех жителей, которые изъявят желание, то есть это перемещение добровольное", – цитирует Козенко ТАСС.
В настоящее время эвакуация людей проходит из Пологовского района региона. Около 500 человек перебираются в Бердянск, сообщил Козенко.
Он пояснил, что жителям не следует паниковать. Органы власти и силовые структуры Запорожской области ведут работу в штатном режиме.
На время эвакуационных мероприятий в населенных пунктах остановят учебный процесс. При этом дети смогут продолжить образование в населенных пунктах, куда прибудут в рамках переселения с родителями. Медицинское обеспечение не будет прекращено.
"Те лица, которые на сегодняшний день находились на амбулаторном лечении, будут выписаны. Те лица, которые находились в стационарах, будут перемещены в те стационары, которые готовы их принять", – добавил Козенко.
Как ранее сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, эвакуация жителей необходима из-за усилившейся огневой деятельности украинской стороны. Согласно информации местных властей, опасность существует для жителей 18 населенных пунктов, в том числе Энергодара, Куйбышева, Малой Белозерки и других.
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