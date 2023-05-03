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03 мая, 22:53

Политика

Рогов рассказал о потерях ВСУ во время разведки боем на ореховском направлении

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Вооруженные силы Украины потеряли порядка 30 человек при проведении разведки боем на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"По предварительным данным, потери нацистов в неудавшейся разведке боем составили не менее: одного танка, двух бронетранспортеров и порядка 30 боевиков ВСУ", – написал Рогов в своем телеграм-канале.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что бойцы ВСУ начали контрнаступление. По его словам, люди и вооружение у украинских бойцов "в безлимите".

Кроме того, Рогов заявил, что бойцы киевского режима начали наступление на ореховском направлении в Запорожской области. Он добавил, что в наступлении участвуют бронетехника и бронетранспортеры, танки, а также работают минометы и артиллерия.

Рогов подчеркнул, что бойцы киевского режима начали наступление на ореховском направлении в Запорожской области. Он добавил, что в наступлении участвуют бронетехника и бронетранспортеры, танки, а также работают минометы и артиллерия.

Немногим позже он заявил, что бойцы киевского режима отступили на ореховском направлении после попытки провести разведку боем.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика
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