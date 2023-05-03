Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили на ореховском направлении после попытки провести разведку боем. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Боестолкновения на этом участке линии соприкосновения завершены, украинские подразделения отошли зализывать раны", – передает ТАСС слова Рогова.

По его словам, украинские военные понесли потери, однако он не уточнил их количество. Он подчеркнул, что ВСУ попытались провести разведку боем. Но нужно понимать, что подобные попытки могут перейти в прорыв, а затем превратиться в полноценное наступление.

Рогов считает, что существует тонкая грань. Все зависит от того, как удачно идет прощупывание обороны.

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Вооруженные силы Украины начали контрнаступление. По его словам, люди и вооружение у украинских бойцов "в безлимите".

Кроме того, Рогов заявил, что бойцы киевского режима начали наступление на ореховском направлении в Запорожской области. Он добавил, что в наступлении участвуют бронетехника и бронетранспортеры, танки, а также работают минометы и артиллерия.