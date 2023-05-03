Центр Москвы временно перекроют 4 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:00

Политика

Зеленский заявил, что украинская армия получит самолеты после начала контрнаступления

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Украинская армия должна получить самолеты после начала контрнаступления, заявил лидер Украины Владимир Зеленский в рамках пресс-конференции в Финляндии.

"Почему я уверен, что у нас будут самолеты, потому что скоро у нас будут наступательные действия, после них уверен, нам дадут самолеты, хотелось бы, чтобы наоборот было, но есть как есть", – передает РИА Новости его слова.

Ранее Зеленский рассказывал о планах по готовящемуся контрнаступлению на Крым. Он выразил уверенность в успешности продвижения ВСУ и подчеркнул, что будущий успех украинской армии связан с поставками вооружения западными странами.

До этого глава Минобороны Украины Алексей Резников заявлял, что ВСУ готовы к началу контранаступления и ожидают решения командования. Он добавил, что украинские войска уже получили танки Leopard 2, Abrams и Challenger.

США пообещали Украине дополнительные поставки оружия

Читайте также

политика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика