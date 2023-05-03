16:00Политика
Зеленский заявил, что украинская армия получит самолеты после начала контрнаступления
Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
Украинская армия должна получить самолеты после начала контрнаступления, заявил лидер Украины Владимир Зеленский в рамках пресс-конференции в Финляндии.
"Почему я уверен, что у нас будут самолеты, потому что скоро у нас будут наступательные действия, после них уверен, нам дадут самолеты, хотелось бы, чтобы наоборот было, но есть как есть", – передает РИА Новости его слова.
Ранее Зеленский рассказывал о планах по готовящемуся контрнаступлению на Крым. Он выразил уверенность в успешности продвижения ВСУ и подчеркнул, что будущий успех украинской армии связан с поставками вооружения западными странами.
До этого глава Минобороны Украины Алексей Резников заявлял, что ВСУ готовы к началу контранаступления и ожидают решения командования. Он добавил, что украинские войска уже получили танки Leopard 2, Abrams и Challenger.
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