ЕК выделит 1,5 млрд евро на выпуск боеприпасов для Украины

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Еврокомиссия выделит еще 1,5 миллиарда евро на выпуск боеприпасов для Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой в пресс-релиз ЕК.

"Вместе с государствами-членами мы совместно закупим еще больше боеприпасов для Украины: для этого мы выделяем дополнительный миллиард евро", – приводятся слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Вместе с этим ЕК хочет предоставить 500 миллионов евро на расширение выпуска боеприпасов в европейских странах. Кроме того, Евросоюз передаст Киеву имеющиеся у него запасы боеприпасов при поддержке Европейского фонда мира в размере 1 миллиарда евро.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва воспринимает любые поставки вооружений на Украину как антироссийский акт. Так дипломат прокомментировала слова президента Южной Кореи Юн Сок Еля о возможности поставок оружия Киеву.