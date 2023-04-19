В Кремле выразили сожаление из-за недружественной позиции Сеула по Украине

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Кремль сожалеет о недружественной позиции Южной Кореи по Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, поставки вооружений Киеву будут означать вовлеченность Сеула в конфликт. При этом Песков подчеркнул, что кардинально нового в этом ничего нет.

"К нашему сожалению, Сеул занял достаточно недружественную позицию во всей этой истории. Это продолжение", – сказал он.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что страна может начать поставлять оружие Киеву в случае, если возникнет серьезная угроза для мирных граждан Украины.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал это, напомнив, что еще недавно Южная Корея уверяла, что возможность поставок летального оружия Киеву полностью исключена.