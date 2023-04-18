Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 апреля, 21:00

Политика

В Германии заявили, что система ПВО Patriot с ракетами прибыла на Украину

Фото: АР/Sean Murphy

Система противовоздушной обороны Patriot с ракетами доставлена на Украину, сообщается на официальном сайте правительства ФРГ.

Там обновили список, в котором регулярно публикуются данные о помощи Германии Киеву.

Согласно данным сайта, кроме ПВО Patriot с ракетами, Киев получил грузовые автомобили Zetros в количестве 16 единиц. Теперь украинская сторона владеет 76 такими автомобилями. Также ФРГ передала Украине 2 машины погранохраны. В общей сложности Киев получил от Берлина 124 подобных автомобиля.

Ранее в СМИ сообщили, что немецкое правительство получило запрос Варшавы и намерено разрешить реэкспорт Киеву польских истребителей МиГ-29.

Речь идет о пяти истребителях советской разработки, которые стояли на вооружении ГДР и были проданы Польше в 2002 году после воссоединения Германии.

Эксперт оценил ситуацию с поставками вооружений Украине

Читайте также

политика
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика