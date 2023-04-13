Берлин намерен уже 13 апреля разрешить Варшаве поставки МиГ-29 Киеву – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Немецкое правительство получило запрос Варшавы и уже 13 апреля намерено разрешить реэкспорт Киеву польских истребителей МиГ-29, пишет издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

Речь идет о пяти истребителях советской разработки, которые стояли на вооружении ГДР и были проданы Польше в 2002 году после воссоединения Германии.

"Решение по поступившему из Польши запросу должно быть принято сегодня", – пишет издание.

Ранее Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности с Польшей о поставке двухсот бронетранспортеров Rosomak. Украинский лидер также отметил, что сто бронетранспортеров Украина получит сейчас, а еще сто будут поставлены впоследствии.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что вооружение, которое поставляется Украине западными странами, уже стало появляться в европейских и африканских государствах в арсеналах местной организованной преступности.

По словам дипломата, появление западного оружия в Европе и у организованных преступных группировок признают в том числе сотрудники европейской полиции.

Эксперт оценил ситуацию с поставками вооружений Украине

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