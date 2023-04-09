Зеленский заявил, что Польша поставит Киеву 200 бронетранспортеров

Фото: Zuma/TAСС/Siemianowice Slaskie

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности с Польшей о поставке двухсот бронетранспортеров Rosomak. Об этом сообщает ТАСС.

"Есть новые договоренности по БМП – более сотни машин. По бронетранспортерам – Rosomak – 200 машин", – заявил Зеленский.

Украинский лидер также отметил, что сто бронетранспортеров Украина получит сейчас, а еще сто будут поставлены впоследствии.

Зеленский посетил Польшу с официальным визитом 5 апреля. В ходе этой поездки украинский лидер встретился со своим коллегой Анджеем Дудой, премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и главами граничащих с Украиной городов.

По итогам визита, Киев и Варшава согласовали новый пакет помощи, в который вошли минометы, системы ПВО и бронетранспортеры.

Президент Украины прибыл в Польшу с официальным визитом

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