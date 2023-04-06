Визит Зеленского в Варшаву не заставит поляков забыть о преступлениях Бандеры – СМИ

Фото: AP Photo/Michal Dyjuk

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу не заставит простых поляков забыть о преступлениях, которые совершил Степан Бандера. Такое мнение озвучила обозреватель Associated Press Ванесса Гера.

"Пожалуй, самый болезненный вопрос – как быть с одним из национальных героев Украины, Степаном Бандерой, ультраправым лидером Организации украинских националистов (признана экстремистской и запрещена в РФ. – Прим. ред.), который сотрудничал с немецкими нацистами", – написала журналистка.

Она напомнила, что в свое время больше сотни тысяч поляков погибли от рук украинцев, сегодня граждане Польши требуют от властей, чтобы эти события не были забыты. Вопрос преступлений Бандеры на встрече с Зеленским поднимал и сам президент Польши Анджей Дуда, который отмечал, что жертвы тех событий забыты не будут.

Накануне президент Украины приезжал в Польшу с официальным визитом. Там он встретился с представителями высшего руководства страны. По итогам поездки Зеленский заявил, что в будущем между Украиной и Польшей не будет ни политических, ни экономических, ни каких-либо других границ.



Президент Украины прибыл в Польшу с официальным визитом

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