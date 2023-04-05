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16:24

Политика

Зеленский заявил, что между Польшей и Украиной не будет никаких границ

Фото: 123rf/andriano

В будущем между Украиной и Польшей не будет никаких границ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ: политических, экономических и, что очень важно, исторических", – приводит его слова РИА Новости.

При этом, как уточнил Зеленский, чтобы стереть границу между странами, Украине необходимо "одержать победу" и "немного пройти бок о бок" с Польшей.

Украинский лидер прибыл с официальным визитом в Польшу 5 апреля. Вместе с политиком в страну прибыла его супруга Елена Зеленская.

По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, в рамках поездки украинский лидер встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и выступит с обращением к населению страны.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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