Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом

Фото: ТАСС/EPA/HOLLIE ADAMS

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в среду с официальным визитом в Польшу. Об этом его пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщил в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Президент Украины и первая леди начали официальный визит в Польшу", – написал он.

По его словам, в ходе этой поездки украинский лидер намерен встретиться со своим коллегой Анджеем Дудой, премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и главами граничащих с Украиной городов. Также Зеленский примет участие в украинско-польском бизнес-форуме.

По итогам поездки запланировано подписание ряда двусторонних документов. Ожидается, что президент Украины выступит с обращением к соотечественникам и полякам.

Ранее экс-замминистра обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак предположил, что целью визита Зеленского в Варшаву станет подготовка к будущим переговорам с Москвой. По его словам, на Украине образовался стратегический тупик, который приближает момент, когда конфликт придется завершить политическим путем.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!