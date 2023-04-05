Польский генерал заявил, что Зеленский приедет в Варшаву для подготовки к переговорам с РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Польшу ради того, чтобы подготовиться к будущим переговорам с Москвой. Таким мнением поделился бывший командующий Сухопутными силами Польши, экс-замминистра обороны страны генерал Вальдемар Скшипчак, сообщает Rzeczpospolita.

По его мнению, в конфликте на Украине образовался стратегический тупик, что свидетельствует о приближении момента, когда конфликт придется завершить "политическим путем". В ближайшем будущем, считает генерал, можно ожидать попытки найти компромисс между сторонами конфликта.

Скшипчак подчеркнул, что Зеленскому, в момент, когда близится конец конфликта, нужна именно политическая помощь, а не только военная.

"Важно, что с точки зрения Зеленского это не секретный визит поездом в Варшаву ночью, а официальный визит президента Украины к президенту Польши. Думаю, что это первая из серии подобных поездок. Зеленскому нужно начать создавать вокруг себя атмосферу политической поддержки", – заявил он.

Генерал также указал, что в странах Запада накапливается усталость от конфликта, что может поспособствовать его урегулированию.

28 марта в МИД Польши заявили о том, что украинский лидер вскоре посетит Варшаву. Подготовка к его приезду будет держаться в тайне.

Ранее сообщалось, что Турция заинтересована в скорейшем установленим мира на Украине и хотела бы организовать для этого переговоры. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын также сообщал, что Турция поддержит мирную инициативу Китая по Украине, если она сформирует фундамент для переговоров.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что многие пункты плана КНР по мирному урегулированию ситуации на Украине можно взять за основу. Он подчеркнул, что для этого нужна готовность Запада и киевских властей, которой на данной момент не видно.

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