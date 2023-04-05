В Венгрии призвали рассмотреть мирный план Китая по Украине

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Министр иностранных дел и внешнеполитических связей Венгрии Петер Сийярто призвал обсудить китайский мирный план для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы считаем китайский мирный план такой инициативой, которую определенно стоит обсудить, которая может вновь принести мир в наш регион, в Центральную Европу", – заявил Сийярто.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что несмотря на нападки и давление, Венгрия будет и дальше призывать к мирному урегулированию конфликта. Будапешт поддерживает все усилия, которые направлены на проведение конкретных переговоров об устойчивом мире, сообщает Сийярто.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что многие пункты плана КНР по мирному урегулированию ситуации на Украине можно взять за основу. Он подчеркнул, что для этого нужна готовность Запада и киевских властей, которой на данной момент не видно.

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