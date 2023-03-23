Экс-советник Пентагона предположил, почему США отвергли мирный план Китая по Украине

Фото: depositphotos/rabbit75_dep

США не заинтересованы в завершении боевых действий на Украине, это послужило причиной резкой реакции на мирный план по урегулированию конфликта, предложенный Китаем. Такое мнение высказал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"В данном конкретном случае если бы мы были заинтересованы в мире – а я думаю, мы ясно дали понять, что мы не заинтересованы в нем, – если бы мы были заинтересованы, то нам следовало бы просто сказать: мы рассмотрим предложение, изучим его и ответим", – сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom .

По словам экс-советника Пентагона, США следовало бы использовать более дипломатичный язык при публичной оценке предложения Китая.

Макгрегор уверен, что позиция отвергшего план Китая координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби соответствует сформированной Штатами в 90-х годах. Эксперт напомнил, что в 1992 году Мадлен Олбрайт в своей дискуссии с Колином Пауэллом заявила о незаменимости участия США в любых происходящих на планете событиях.

Кирби ранее заявил, что состоявшаяся встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина не дает США ожиданий на скорейшее завершение украинского конфликта.

По словам представителя Белого дома, китайский лидер не имеет беспристрастной позиции по Украине, поскольку ни разу не связался с ее президентом Владимиром Зеленским и не посетил страну. Кроме того, причиной полагать подобное, уточнил Кирби, является отсутствие негативной реакции Китая на начало спецоперации.



Эксперты начали подводить итоги официального визита Си Цзиньпина в РФ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!