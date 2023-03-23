США боятся быть загнанными в угол из-за отрицания плана Китая по Украине – СМИ

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Белый дом опасается, что Китай убедит другие страны мира в том, что США не заинтересованы в разрешении ситуации на Украине, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

"Независимо от оговорок со стороны США, полное отрицание может позволить Китаю доказать другим странам, которые устали от войны и от экономического ущерба, которую она наносит, что Вашингтон не заинтересован в мире", – говорится в материале.

Автор статьи приводит слова Джо Байдена о том, что предложенный Пекином план урегулирования конфликта на Украине выгоден только Москве. Также он ссылается на представителя Белого дома Джона Кирби, который заявил, что перемирие прямо сейчас будет означать закрепление территориальных приобретений РФ и станет нарушением устава ООН.

Кроме того, отмечается, что встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина вызвала в американской администрации чувство беспокойства и привела к сомнениям, не нужно ли искать к отношениям с двумя странами "более широкий подход".

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву для встречи с Владимиром Путиным. В тот же день главы стран провели неформальную беседу в режиме тет-а-тет, на которой обсудили дальнейшее развитие партнерских отношений и китайский план урегулирования конфликта на Украине.

21 марта в Доме правительства России состоялась встреча Си Цзиньпина с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Во второй половине дня в Кремле состоялись переговоры в узком составе, затем представители России и Китая продолжили общение в расширенном составе.

Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали два документа об экономическом сотрудничестве между РФ и Китаем.

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