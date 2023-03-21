В Белом Доме считают, что встреча лидеров РФ и КНР не дает ожиданий скорого завершения СВО

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В США не считают, что итоги встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина дают большие ожидания на скорое завершение конфликта на Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

"Не думаю, что сегодняшняя встреча дает нам большие ожидания, что военные действия вскоре закончатся", – приводит его слова РИА Новости.

Кирби также заявил, что в США не считают Китай беспристрастным по вопросу украинского конфликта. По его словам, в КНР не осудили начало спецоперации России и не прекратили покупки российских энергоносителей.

Он также осудил Си Цзиньпина за то, что тот "ни разу не поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и не посетил Украину".

"И он (Си Цзиньпин. – прим. ред.) и его режим продолжают твердить российскую пропаганду, что это некая война Запада против России, что это какая-то экзистенциальная угроза для господина Путина. Это просто пустая болтовня", – резюмировал Кирби.

Ранее представитель Белого дома заявил, что будет неприемлемо, если Си Цзиньпин начнет призывать к миру на Украине в рамках своего визита в Россию. По словам Кирби, прекращение огня даст России время, чтобы еще больше нарастить силу и подготовить новых бойцов к наступлению.

Кирби также признал, что отношения между Россией и Китаем укрепляются. Он также указал, что Россия и КНР не приветствуют "лидерство США в мире".

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