В Белом доме назвали неприемлемыми призывы к миру на Украине со стороны Китая

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Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби считает, что будет неприемлемо, если китайский лидер Си Цзиньпин начнет призывать к миру на Украине в рамках своего визита в Россию. Об этом пишет Fox News.

"Если эта встреча приведет к какому-либо призыву о перемирии, это будет неприемлемо", – высказался он.

По его мнению, прекращение огня даст России время, чтобы еще больше нарастить силу. Кирби заявил, что Москва не упустит возможность собрать и подготовить новых бойцов к наступлению.

Американские власти надеются, что Си Цзиньпин запланирует встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Кирби подчеркнул, что КНР необходимо узнать позицию Украины.

Представитель Белого дома также оценил возможность переговоров президента США Джо Байдена с китайским лидером. По его словам, контакты будут "в свое время".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что переговоры Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина запланированы в Москве на 21 марта.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь сообщил, что запланированный визит председателя КНР в Россию станет стимулом для развития отношений между Москвой и Пекином.



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