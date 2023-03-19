19:23Политика
В Белом доме назвали неприемлемыми призывы к миру на Украине со стороны Китая
Фото: depositphotos/etienjones
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби считает, что будет неприемлемо, если китайский лидер Си Цзиньпин начнет призывать к миру на Украине в рамках своего визита в Россию. Об этом пишет Fox News.
"Если эта встреча приведет к какому-либо призыву о перемирии, это будет неприемлемо", – высказался он.
По его мнению, прекращение огня даст России время, чтобы еще больше нарастить силу. Кирби заявил, что Москва не упустит возможность собрать и подготовить новых бойцов к наступлению.
Американские власти надеются, что Си Цзиньпин запланирует встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Кирби подчеркнул, что КНР необходимо узнать позицию Украины.
Представитель Белого дома также оценил возможность переговоров президента США Джо Байдена с китайским лидером. По его словам, контакты будут "в свое время".
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что переговоры Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина запланированы в Москве на 21 марта.
Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь сообщил, что запланированный визит председателя КНР в Россию станет стимулом для развития отношений между Москвой и Пекином.
Поставленных РФ целей на Украине сейчас можно достичь только военным путем – Песков
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