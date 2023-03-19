Визит Си Цзиньпина в Москву и встреча с Путиным бросают вызов Западу – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и его встреча с российским президентом Владимиром Путиным бросают вызов Вашингтону и его союзникам, которые стремились надавить на экономику РФ через санкции. Таким мнением поделилась обозреватель Эллен Митчелл в своей статье для The Hill.

По словам журналистки, одним из самых вероятных итогов встречи лидеров двух стран станет публичное подтверждение партнерства между Россией и Китаем против вмешательства Запада в их дела.

Митчелл также указала на встревоженность западных политиков на фоне сообщений о предстоящих переговорах Си Цзиньпина и Владимира Путина.

В заключение обозреватель подчеркнула, что вне зависимости от итогов переговоров эта встреча укрепит связи между главами двух государств.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что переговоры Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина запланированы в Москве на 21 марта.

Пресс-секретарь президента РФ также уточнил, что в рамках мероприятия будут сделаны некоторые заявления для журналистов.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь сообщил, что запланированный визит китайского лидера Си Цзиньпина в Россию станет стимулом для развития отношений между Москвой и Пекином.

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