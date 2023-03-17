Путин и Си Цзиньпин опубликуют статьи с оценками состояния отношений РФ и КНР

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Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 20 марта, опубликуют в СМИ статьи об отношениях между государствами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы государства по международным делам Юрия Ушакова.

По его словам, Цзиньпин опубликует статью в "Жэньминь жибао", а Путин – в "Российской газете". В тексте они выразят мнения по поводу отношений между странами. Ушаков подчеркнул, что этот шаг является серьезным сигналом перед переговорами.

Кроме того, помощник российского лидера заявил, что между Путиным и Цзиньпином сложились доверительные отношения в формате личных встреч. Ушаков напомнил, что данная встреча станет сороковой по счету. Он подчеркнул, что контакты лидеров двух стран носят плодотворный характер для обоих государств.

Цзиньпин посетит Россию 20–22 марта по приглашению Владимира Путина. Во время переговоров лидеры обсудят актуальные вопросы будущего развития отношений партнерства и стратегического взаимодействия.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, председатель КНР посетит с государственным визитом Москву. Он также рассказал, что непосредственно переговоры между Путиным и Цзиньпином состоятся 21 марта.

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