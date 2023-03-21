В Кремле заявили, что Запад не позволяет Киеву выйти на мирные переговоры

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Вашингтон и европейские страны не хотят допускать выхода Киева на мирные переговоры. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Вашингтон, европейские столицы, но в первую очередь Вашингтон, преисполнены желанием не позволять ни под каким предлогом выходить на мирные переговоры", – подчеркнул он в беседе с автором программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлом Зарубиным.

До этого координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил о беспокойстве тем, что китайский лидер Си Цзиньпин прилетел в Россию для попыток добиться перемирия в конфликте на Украине.

20 марта Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Самолет с лидером Китая приземлился в международном аэропорту Внуково-2. Он пробудет в России до 22 марта.

Накануне политики провели неформальную встречу. На ней лидеры РФ и КНР затронули китайский план урегулирования конфликта на Украине. При этом давать оценку разговору Путина и Си Цзиньпина представитель Кремля отказался.

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