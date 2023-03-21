США, Британия, Франция, ФРГ не могут быть посредниками в переговорах по Украине – МИД РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В МИД РФ считают, что США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников в мирном процессе по Украине, так как являются участниками конфликта с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал создать посредническую группу, чтобы запустить мирный процесс по решению кризиса на Украине. В нее он предложил включить США, Великобританию, Францию и Германию.

В МИД отметили, что идея Ишингера вызывает вопросы, так как все упомянутые им страны являются участниками конфликта с Россией, который идет на территории Украины. Дипломаты заявили, что данные государства не только поставляют вооружение украинским войскам и обучают их, но и снабжают их разведданными, а также отправляют в зону конфликта наемников.

Кроме того, добавляют в МИД, указанные государства ввели незаконные санкции против России и поддерживают ультимативные требования капитуляции России, которые выдвигает Украина.

Ранее в Белом доме назвали неприемлемыми призывы к миру на Украине со стороны Китая. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что прекращение огня даст России время, чтобы еще больше нарастить силу.

Посол РФ в США Анатолий Антонов призвал руководство США не допускать публичных заявлений о целесообразности или нецелесообразности выхода на переговоры. Он подчеркнул, что этот вопрос "не Вашингтону решать".



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