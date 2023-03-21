США провоцируют расширение географии кризиса на Украине поставками вооружений – Антонов

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Администрация США провоцирует расширение географии украинского кризиса. С таким заявлением выступил посол РФ в США Анатолий Антонов, его слова приводятся на официальном сайте ведомства.

Антонов прокомментировал очередной пакет военной помощи Киеву от США, заявив, что американские власти закрывают глава на коррупцию на Украине. Он подчеркнул, что у России есть серьезные опасения на счет того, что часть поставляемого вооружения может оказаться на черном рынке.

Посол также заявил, что Вашингтон одержим идеей нанести России стратегическое поражение.

"В США не задумываются, что, подливая масла в огонь, лишь провоцируют расширение географии украинского кризиса", – подчеркнул Антонов.

По его словам, поставки военной помощи Украине ставят под угрозу безопасность всей Европы и увеличивают риски прямого столкновения НАТО с Россией.

Кроме того, Антонов призвал руководство США не допускать публичных заявлений о целесообразности или нецелесообразности выхода на переговоры. По его словам, "не Вашингтону это решать".

Ранее сообщалось, что США объявили о новом пакете военной помощи Украине. Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что Киев получит боеприпасы для РЗСО HIMARS и БМП Bradley, артиллерийские снаряды, противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые боеприпасы, речные лодки и другое вооружение на 350 миллионов долларов.

До этого страны Евросоюза утвердили план из трех шагов по передаче Украине миллиона снарядов в ближайшие 12 месяцев. С начала конфликта ЕС уже направил из Европейского фонда мира на помощь Украине 3,6 миллиарда евро.

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