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Вашингтон прекратит поддержку Киева в угоду новым политическим интересам. Таким мнением поделился обозреватель Рандип Рамеш в своей статье для The Guardian.

Журналист напомнил, как США прекратили контакты со старыми союзниками, чтобы преследовать свои интересы в Ираке – поддержание господства на Ближнем Востоке. Рамеш отметил, что политический успех для властей США превалирует над моральными принципами.

В связи с этим обозреватель сделал вывод, что поддержка Украины со стороны Штатов также лишь условна. В частности, она имеет свои границы. Например, отправка солдат на Украину приведет к третьей мировой войне, добавил журналист.

Помимо этого, представители администрации президента США Джо Байдена уже не раз говорили про планы о порядке на Восточно-Европейской равнине после конфликта. Обозреватель отмечает, что такой подход "нервирует" киевские власти, которые ожидают от завершения конфликта уступки Россией территории.

Ранее в Белом доме заявили, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена может оказывать помощь Украине до конца сентября этого года.

До этого сообщалось, что в американской Республиканской партии возникли разногласия по вопросу военной поддержки Украины. К примеру, кандидат в губернаторы штата Аризона Кэри Лейк выступила с критикой многомиллиардной помощи Киеву, которая никак не отвечает интересам американских граждан.

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